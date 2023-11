Microsoft lancia Loop per tutti: cos'è l'anti Notion

L'app della quale parliamo è Microsoft Loop , un'app che è stata lanciata solo in preview qualche mese fa. La notizia delle ultime ore è che adesso Loop è disponibile per tutti su dispositivi Android e iPhone . Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta.

Microsoft torna a farsi sentire sul fronte delle app per dispositivi mobili e per PC , un aspetto che ha curato molto negli ultimi tempi cercando di andare oltre le sue enormi capacità che ha dimostrato negli anni con Windows .

Possiamo quindi immaginare Loop come un servizio per organizzare il lavoro all'interno di un team, oppure all'interno di un gruppo di studio . Le aree di lavoro possono essere intese come singole pagine di un blocco note.

All'interno di Loop sarà possibile citare gli altri utenti invitati che collaborano alla stessa area di lavoro, per coordinarsi e scambiarsi feedback. Per tutto questo Loop appare come il rivale perfetto di Notion, un'app per la gestione e organizzazione del lavoro di gruppo e individuale molto valida e popolare.

Attualmente Loop è disponibile al download sul Play Store e App Store. Sarà possibile accedere al servizio anche dal web, dove è disponibile in anteprima pubblica a questo indirizzo. Per usarla sarà necessario accedere con un account Microsoft.