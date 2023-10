Microsoft Lists arriva per tutti su Android, iOS e web: riuscirà a convincervi?

Stiamo parlando di Microsoft Lists . In realtà l'app non è nuova, visto che è stata lanciata nel 2020 da Microsoft, solo che finora era confinata all'utilizzo da parte di account business. La novità è che ora Microsoft Lists arriva per tutti , su Android, iOS e web.

Microsoft da diversi anni dimostra il suo interesse nel proporre app per dispositivi Android e iPhone . Questo l'ha portata a diffondersi anche su sistemi operativi diversi da Windows. E proprio in questo contesto è stata annunciata una nuova app .

Microsoft Lists, che dalle nostre parti si chiama ufficialmente Elenchi, consiste in un servizio che permette di creare, personalizzare e gestire liste delle cose da fare. I contenuti che possono essere creati come attività da svolgere abbracciano tutta la sfera del personale e dell'ambiente lavorativo. Potete creare schede per il monitoraggio delle spese, creazione di ricette, idee regalo e molto altro.

Tra le cose interessanti di Lists troviamo la possibilità di condividere le attività e le liste create con altri utenti.

A livello di interfaccia grafica, troviamo una visualizzazione a griglia di default, ma che può essere personalizzata a elenco o in altre modalità proprio come avviene per altri servizi simili, come Asana e Airtable.