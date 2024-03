Microsoft presto illustrerà "la sua visione AI" per Windows e Surface

Il mese di maggio ospiterà un evento Microsoft che si preannuncia piuttosto interessante. L'azienda, infatti, il prossimo 20 maggio darà vita ad un appuntamento incentrato sull'intelligenza artificiale. L'annuncio è stato dato direttamente dal CEO Satya Nadella, il quale in un'email inviata ai media ha affermato che la discussione verterà sulla "visione AI dell'azienda tra hardware e software".

L'evento, che si terrà esclusivamente dal vivo (non ci sarà alcuna diretta streaming), vedrà al centro i nuovi Surface e le novità AI di cui beneficerà Windows. In particolare, sembrerebbe che il 20 maggio verranno presentate le versioni consumer di Surface Pro 10 e Surface Laptop 6. I due laptop dovrebbero essere equipaggiati con gli ultimi processore Snapdragon X Elite di Qualcomm ed includeranno hardware NPU dedicato per svolgere al meglio le attività su Windows 11 basate sull'intelligenza artificiale.