Microsoft, Meta e Amazon unite contro Google Maps ed Apple Maps

Nel corso del 2022 è stato istituito il gruppo Overture Maps Foundation, fondato da Meta, Microsoft, Amazon e dalla società di mappe TomTom. Uno degli obiettivi è quello di contrastare il dominio di Google Maps e di Apple Mappe, consentendo, quindi, agli sviluppatori di realizzare mappe personalizzate tramite dataset open source utilizzabili senza alcuna difficoltà. A riguardo, la Overture Maps Foundation ha diffuso il primo set di dati cartografici aperti che include 59 milioni di punti di interesse (ad esempio, ristoranti, punti di riferimento, strade e confini regionali).

I dati raccolti da Meta e Microsoft, dunque, consentiranno agli sviluppatori di terze parti di creare le proprie app di navigazione/mappatura al fine di contrastare il duopolio Google-Apple. A questo proposito, Marc Prioleau, direttore esecutivo di Overture Maps Foundation, ha dichiarato: "Il set di dati Places rappresenta un importante set di dati aperto precedentemente non disponibile, con il potenziale per mappare qualsiasi cosa, dalle nuove imprese grandi e piccole ai mercatini pop-up situati in qualsiasi parte del mondo Chiunque lavori nella mappatura sa che i dati iniziali sono solo l'inizio; la sfida continua consiste nel mantenere i dati in mezzo a continui cambiamenti per soddisfare le aspettative degli utenti. Overture prevede di costruire un'ampia collaborazione in grado di creare e mantenere un database aggiornato e completo di POI".