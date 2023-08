Microsoft non riesce a sollevare Bing neanche a suon di miliardi

Quindi, tutti gli sforzi di Microsoft per cercare di attirare utenti sono svaniti nell'arco di sei mesi.

Ma è stato un fuoco di paglia . Secondo Statcounter , a luglio la quota di mercato di Bing tra i motori di ricerca ristagna al 2,99% , non troppo lontano dal 3,03% di gennaio.

L'inizio del 2023 si era aperto con un investimento di Microsoft pari a 10 miliardi di dollari in OpenAI , la società che ha sviluppato ChatGPT . Una mossa importante per l'azienda di Redmond, perché mostrava al mondo intero tutto il suo interesse verso l' intelligenza artificiale e la voglia di integrarla nei propri servizi.

Analizzando il traffico web, si possono ottenere informazioni interessanti sull'utilizzo di Bing. Tra febbraio e marzo c'è stato un aumento dei visitatori, passando da 95,7 milioni a 101,7 milioni. Un'impennata sicuramente dovuta alla novità della tecnologia, perché già ad aprile il numero era sceso a 96,4 milioni, quindi era quasi tornato alla fase iniziale. Poi c'è stato un colpo di coda con un nuovo aumento a maggio, che ha portato a 99,2 milioni gli utilizzatori: forse dovuto alle fasi finali dei cicli scolastici.

Tra le possibili cause di questa mancata ascesa di Bing potrebbe esserci il fatto che inizialmente fosse una funzionalità riservata a Microsoft Edge, un browser non particolarmente utilizzato dagli utenti. Infatti, solo a fine luglio Bing Chat è stato reso disponibile anche su Chrome e Safari. Inoltre, un ulteriore freno potrebbe esser stato la mancata disponibilità sui browser mobili, tantomeno su quelli di terze parti, ma presto arriverà anche lì.

Non sappiamo quali saranno i piani di Microsoft per il futuro, ma sicuramente (per quello che stiamo notando) c'è la voglia di ampliare e diffondere la sua Bing AI, soprattutto a fronte dei soldi investiti.