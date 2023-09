No, non è Photoshop, ma Microsoft sta lavorando per rendere Paint finalmente utile

L'azienda di Redmond sta mostrando un confortante interesse nel suo strumento di editing di immagini integrato e da ieri ha lanciato, per gli iscritti ai canali Insider Canary e Dev (versione numero 11.2308.18.0 ), un nuovo aggiornamento dell'app che aggiunge il supporto a livelli e sfondi trasparenti . Sembrano funzionalità basiche, ma è un passo importante per un'app che sembrava dimenticata e tutto sommato relegata all'oblio.

Come molti altri servizi, Adobe ha infatti aumentato i prezzi, e Canva ha spostato diverse funzioni nella versione a pagamento, quindi l'unica soluzione per lavori semplici e saltuari è usare le versioni di prova gratuite. Ecco perché il rinnovato impegno di Microsoft nei confronti di Paint sta diventando sempre più rilevante.

Quando si deve modificare un'immagine o creare anche solo un collage con le immagini di famiglia per festeggiare un'occasione, la scelta sta diventando sempre più limitata e dolorosamente cara (sapete quali sono le migliori alternative a Photoshop ?).

Livelli

La nuova versione di Paint consente infatti di aggiungere, spostare, riordinare, unire e duplicare i livelli, il che vi permetterà di creare immagini più elaborate con più elementi sovrapposti, come testo, forme o quello che desiderate.

Per sfruttare la funzione, basta cliccare sul nuovo pulsante Livelli nella barra degli strumenti, il che aprirà un pannello sul lato della tela. È qui che potete aggiungere nuovi livelli alla tela e spostarli per vedere come cambia l'ordine degli elementi dell'immagine impilati. Potete anche mostrare o nascondere e duplicare singoli livelli o unire i livelli insieme.