Microsoft vuole convincervi a usare Bing, ma forse ottiene l'effetto opposto

E negli ultimi giorni sembra che Microsoft abbia avviato una nuova campagna per coinvolgere più utenti a utilizzare il suo motore di ricerca, soprattutto a coloro che usano Microsoft Edge.

L'immagine che trovate qui sotto mostra un popup che Microsoft ha sviluppato e che mostra agli utenti di Microsoft Edge che non utilizzano il suo motore di ricerca. Come potete leggere dal testo del messaggio, Microsoft esorta gli utenti a usare Bing come motore di ricerca, pubblicizzato come robusto agli attacchi malware e phishing.