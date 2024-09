Microsoft aggiorna i PowerToys: aggiunta la funzione perfetta per chi lavora con più app insieme

È disponibile un aggiornamento per i PowerToys di Microsoft . Per chi non li conoscesse, si tratta di un set di strumenti dedicati a Windows 10 e Windows 11 , che hanno l'obiettivo di implementare funzionalità al sistema operativo di Microsoft. Tra l'altro, è un'applicazione gratuita ed opensource che, infine, grazie agli aggiornamenti riesce ad offrire una buona esperienza utente. Scopriamo cosa include l'ultimo update che introduce la versione 0.84.0.

Aggiornamento per PowerToys: introdotta la funzione Workspaces

L'ultimo update per il set di strumenti di Microsoft vede l'implementazione della nuova funzione Workspaces (aree di lavoro), che permetterà di creare uno spazio di lavoro personalizzato e di richiamarlo in qualsiasi momento. In particolare, gli utenti di Windows 11 e Windows 10 possono salvare la disposizione delle finestre e delle app aperte e ripristinare il tutto quando si vuole.

Difatti, quando si richiamerà l'area di lavoro personalizzata, verranno avviate anche tutte le app precedentemente in funzione. Uno strumento utile soprattutto per chi lavora magari con due monitor e con più app in contemporanea.