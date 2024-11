Microsoft presenta un PC Windows... senza Windows!

Microsoft ha annunciato oggi il suo primo PC Desktop, ma non è esattamente quello che chiunque avrebbe pensato. Si tratta del prmio dispositivo al mondo "boot to cloud", ovvero progettato per far girare una versione di Windows 11 che non è installata localmente, ma disponibile in streaming online tramite Windows 365.

Questa quintessenza del cloud computing si chiama Windows 365 Link e sarà in vendita da aprile 2025 per 349$. In realtà un minimo di software è installato al suo interno, ma giusto quello che basta per eseguire Windows dal cloud, piuttosto che il classico sistema operativo standalone.