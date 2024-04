Microsoft svela i prezzi per aggiornare Windows 10 dopo la fine del supporto

Per ogni sistema operativo arriva sempre il momento di andare in pensione. Ad esempio, Windows 10, che ha avuto una lunga carriera, si sta avvicinando alla fine del supporto, prevista per il 14 ottobre 2025. In vista di questo giorno, Microsoft, nelle scorse ore, ha ufficializzato i prezzi da pagare per continuare ad utilizzarlo in sicurezza (si tratta dell'opzione Extended Security Updates-ESU).

Le organizzazioni commerciali che intendono confermare Windows 10, dovranno pagare 61 dollari il primo anno. Tra l'altro, le licenze ESU dovranno essere acquistate per ogni singolo dispositivo Windows 10. I costi, poi, di anno in anno aumentano: 122 dollari per il secondo anno e 244 dollari per il terzo anno. Inoltre, se si attiva il programma ESU al secondo anno, occorrerà pagare anche il primo. Insomma, si tratta di prezzi piuttosto importanti, anche se per scuole e aziende Microsoft prevede degli sconti, mentre per i consumatori ancora non è stato rivelato nulla. Ad esempio, le scuole potranno pagare 1 dollaro nel primo anno, 2 nel secondo e 4 nel terzo anno.