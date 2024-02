Microsoft conferma il prossimo major update, ma non è Windows 12

Microsoft ha infatti confermato che il prossimo grande aggiornamento di Windows si chiamerà Windows 11 24H2 . Questo è stato scovato in alcune righe contenute nel changelog che dovrebbe caratterizzare i primi rilasci di questa nuova versione di Windows 11 per gli utenti Insider .

Le voci che erano circolate in precedenza invece puntavano sull'annuncio di Windows 12. La nuova build di Windows è indicata con il nome in codice Germanium e dovrebbe arrivare con consistenti novità basate sull'intelligenza artificiale. Ma a quanto pare non si tratterà di Windows 12, ma "solo" di una nuova versione di Windows 11.

La scelta di Microsoft ha il suo senso, soprattutto in un contesto in cui c'è una non trascurabile porzione di utenti che usa ancora Windows 10. Microsoft è quindi legittimata a non voler lanciare una terza versione indipendente del suo Windows, e ridurre la frammentazione del suo sistema operativo.

Al momento non sono state fornite indicazioni in merito al rilascio della nuova versione di Windows 11. Vi ricordiamo che il prossimo grande aggiornamento è previsto per marzo, quando arriverà Windows 11 24H1, la nuova build che dovrebbe portare anche la funzionalità che permetterà di usare i Galaxy come webcam sui PC Samsung.