Microsoft starebbe lavorando sul prototipo di una Xbox portatile

Microsoft avrebbe intenzione di concretizzare per il futuro un progetto piuttosto interessante. In particolare, stando alle indiscrezioni diffuse dal giornalista Jez Corden, si tratta di un'Xbox portatile. Secondo questa anticipazione, l'azienda avrebbe già realizzato dei prototipi della console portatile, tuttavia non è ancora certo il relativo debutto.

Difatti, Microsoft starebbe valutando il lancio sul mercato di una console che non sarebbe di tipo cloud bensì avrebbe un hardware nativo. A riguardo, diversi mesi fa fu lanciata un'indiscrezione secondo cui la società era in procinto di sviluppare una versione più leggera dell'interfaccia utente Xbox che avrebbe potuto funzionare su dispositivi portatili, console cloud dedicate e apparecchi televisivi. Tuttavia, stando a quanto affermato da Corden, Microsoft avrebbe rinunciato a questa iniziativa pensando di lanciare direttamente una Xbox con hardware nativo.