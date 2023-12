Finalmente Microsoft rinnoverà i Surface: ecco le novità in arrivo

Ma non è della prossima generazione di Windows che vogliamo parlare. Questo perché Microsoft ha le mani in pasta anche nel settore hardware con i suoi Surface . E proprio a proposito dei nuovi Surface sono arrivate delle interessanti novità .

Stando infatti a quanto riferito da Windows Central, Microsoft nel 2024 rinnoverà in maniera consistente i suoi Surface, una serie di dispositivi che da qualche tempo attende un cambio di marcia consistente. Nello specifico, saranno i Surface Pro e Surface Laptop a essere aggiornati.

Per la prima volta Microsoft dovrebbe adottare soluzioni Intel e Arm sia per Surface Pro che per Surface Laptop. Ci aspettiamo quindi Intel di 14° generazione e chip Qualcomm sviluppati proprio su misura della prossima generazione di Windows.

Parlando proprio di dispositivi, arriverà il nuovo Surface Laptop 6. Questo avrà un design aggiornato, con cornici più sottili.

Ci saranno la versione con display da 13,8 pollici, leggermente più grande ai 13,5 pollici della versione precedente, e quella da 15 pollici. Dal punto di vista delle periferiche, ci saranno due porte USB-C e una porta USB-A, insieme alla porta di ricarica magnetica Surface Connect. Per la tastiera ci sarà addirittura un pulsante dedicato a Copilot. In sostanza, il nuovo Surface Laptop 6 dovrebbe sfidare apertamente MacBook Air.

Arriverà poi il nuovo Surface Pro 10. Si tratterà di un dispositivo particolarmente rinnovato, rispetto alla versione precedente, soprattutto per quanto riguarda il comparto del display. Il pannello sarà infatti più luminoso, con il supporto ai contenuti HDR. Ci sarà un nuovo rivestimento antiriflesso, mentre gli angoli saranno più arrotondati di quanto vediamo su Surface Pro 9.

Su alcune versioni del nuovo Surface Pro, quelle destinate agli utenti aziendali, potrebbe addirittura arrivare il modulo NFC e una webcam aggiornata con un FOV più ampio.

Anche per Surface Pro 10 potrebbe arrivare una tastiera con pulsante Copilot dedicato.

Al momento non vi sono dettagli ufficiali su quando arriveranno questi nuovi dispositivi. E non è nemmeno escluso che non arrivino altre novità rispetto ai due notebook appena menzionati. Potrebbe infatti esserci spazio per un nuovo dispositivo della serie Surface Laptop Go. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.