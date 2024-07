Nella giornata di oggi, 19 luglio, sono stati registrati problemi informatici diffusi dovuti a un problema CrowdStrike , un sistema di sicurezza che ha mandato in bootloop computer Windows in tutto il mondo. Al momento, in Italia i disservizi più importanti sono stati segnalati sui servizi Microsoft (incluso Microsoft 365), ma anche Sisal, RyanAir, WizzAir e altro ancora.

Considerando l'entità del problema, è difficile stilare un elenco dei siti colpiti dal problema, ma stando alle segnalazioni sui nostri canali social e quelle riportate da DownDetector in data odierna, tra i tanti sembra che in Italia si stiano verificando disservizi su:

Microsoft

Microsoft 365

RyanAir

WizzAir

Sisal

Banca BPer

Intesa San Paolo

Unicredit

PosteMobile

Booking

Enel

Mooney

È bene precisare che non si tratta di down completi (i portali sono infatti raggiungibili), ma di disservizi vari, legati soprattutto a operazioni specifiche. Ad esempio, su Sisal sembrano non funzionare le scommesse su Bwin, su RyanAir e WizzAir ci sono problemi con le prenotazioni, e così via.

Alla base di tutti questi problemi ci sarebbe un aggiornamento di CrowdStrike, un software per la sicurezza utilizzato da moltissime aziende, che avrebbe causato la Blue Screen of Dreath (BSOD) su migliaia di computer Windows in tutto il mondo.