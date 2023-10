A Microsoft proprio non va giù l'idea che vogliate scaricare Chrome

Microsoft ci ha messo 15 anni per passare dalla famosa frase di Ballmer "Linux è un cancro" ad abbracciare l'open source e sviluppare il sottosistema Linux per Windows: quanto ci metterà a smetterla di mettervi i bastoni tra le ruote quando volete installare Chrome? Non poco, stando all'ultima novità apparsa da qualche giorno almeno negli Stati Uniti. Non avrete infatti mancato di notare che quando volete scaricare Chrome da Edge, il browser di Microsoft vi tempesta di messaggi che cercano di sviarvi dal vostro proposito. Per prima cosa, quando inserite Google Chrome nella barra di ricerca di Google e premete il tasto Invio, in alto appare una pubblicità di Microsoft con in bella vista la scritta Non è necessario scaricare un nuovo browser web.

E uno. Poi cliccate sulla prima voce, Chrome per computer desktop - Google, per scaricare il browser e arrivate alla pagina di Google. Microsoft ha ancora qualcosa da dire e in alto appare una notifica (l'icona con la lampadina a destra del campo degli indirizzi) che aprirà una finestra pop-up con la scritta "Microsoft Edge viene eseguito con la stessa tecnologia di Chrome, con la fiducia aggiunta di Microsoft".

E due, ma non è finita. Cliccate sul pulsante Scarica Chrome e in alto, proprio sopra alla pagina di download di Google, appare in alto un terzo banner, più vistoso e colorato, che ripropone la frase appena mostrata nella finestra pop-up.

Siamo a tre, ma evidentemente Microsoft non pensa che sia il numero perfetto perché il sito Neowin ha scoperto che dopo aver scaricato il browser, a destra appare una finestra - nella barra laterale dedicata a Copilot, per intenderci - con un sondaggio che vuole farvi ulteriormente riflettere sulle vostre azioni.

Fonte: Neowin