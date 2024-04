Microsoft sta creando lo Stargate di ChatGPT

"Stargate" rappresenta l'ultima fase di un piano congiunto Microsoft-OpenAI per costruire vari supercomputer negli Stati Uniti, ed è previsto per essere uno dei data center più grandi e avanzati al mondo.

Cos'è "Stargate"?

Tanto per darvi un'idea concreta, la sola superficie occupata da Stargate dovrebbe essere di centinaia di migliaia di metri quadrati, con una potenza di alimentazione richiesta fino a 5 gigawatt.

Troppi? È il prezzo che OpenAI dovrebbe pagare per il training e l'operatività di modelli più avanzati ed efficienti di ChatGPT 4. E nonostante ciò Stargate potrebbe non arrivare prima del 2028.

La creazione di Stargate è infatti in buona parte dipendente proprio dagli aggiornamenti che OpenAI sarà in grado di rilasciare, come il discusso GPT-5, che dovrebbe arrivare al più tardi a inizio 2025 (ma c'è chi diceva anche prima).

L'altro elemento da tenere in considerazione è NVIDIA. Per alimentare un supercomputer di questa portata i suoi chip sembrano al momento imprescindibili, che non sono proprio così facili da trovare con questi volumi, e da qui la possibile ricerca di alternative che al momento non sappiamo dirvi.

Quel che è certo è che l'intelligenza artificiale è senza dubbio l'area nella quale le big tech si sfideranno di più nel corso dei prossimi anni, ed è molto probabile che sarà quella che plasmerà l'industria tutta negli anni a venire.