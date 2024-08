Microsoft sta bloccando Windows 11 sui PC non compatibili: c'entrano qualcosa i PC Copilot+?

Quando Microsoft lanciò Windows 11, tra gli utenti si creò un pò di confusione circa i requisiti da rispettare per l'installazione dell'aggiornamento. In particolare, alcuni rimasero sorpresi quando di accorsero che il proprio PC - magari ancora performante - risultava non compatibile con la nuova versione del sistema operativo. A riguardo, l'azienda chiarì che uno dei criteri necessari per eseguire Windows 11 fosse il supporto da parte della CPU al TPM 2.0.

Questa spiegazione non convinse tutti gli utenti, i quali criticarono la decisione di Microsoft che, di fatto, li invitava a cambiare PC (l'alternativa, infatti, consisteva nel continuare ad utilizzare Windows 10 o versioni precedenti). Contestualmente, alcuni si sono impegnati ad individuare strategie per installare l'ultima versione del sistema operativo anche su hardware non compatibile.

Su questo punto, visto che Windows 10 si avvia verso la fine del supporto, Microsoft sta iniziando a pressare gli utenti che hanno installato Windows 11 in modo non regolare: scopriamo come.