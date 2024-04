Grazie all'ultimo update, Microsoft Store sarà più veloce

Nella fattispecie, secondo Rudy Huyn , Principal Lead Architect del Microsoft Store, le pagine dei prodotti si caricano in media il 40% più velocemente. Ancora, tramite un controllo dei diritti e delle licenze maggiormente ottimizzato, il pulsante Acquista apparirà fino al 50% più rapidamente . Inoltre, nella maggior parte delle situazioni, l'utente non vedrà nemmeno una schermata iniziale quando aprirà lo store.

Grazie all'ultimo aggiornamento, Microsoft Store ora garantisce prestazioni migliori e soprattutto tempi di caricamento più brevi. L'update in questione introduce la versione 22403 ed è già disponibile. Nonostante non sia stato diffuso un registro delle modifiche completo, diversi dipendenti dell'azienda hanno segnalato le novità più significative.

Per chi volesse verificare il numero di versione del Microsoft Store installato sul proprio dispositivo Windows 10/Windows 11, sarà sufficiente avviare il programma, premere sull'icona in alto a destra che include il riferimento al proprio account. Da qui in poi basterà:

Premere su Impostazioni;

Scorrere il contenuto fino alla voce Informazioni;

Trovare la voce relativa al numero della versione del Microsoft Store.

Dunque, Microsoft continua ad apportare vari miglioramenti al suo store, che rispetto all'inizio sicuramente ha compiuto diversi passi in avanti.

Difatti, l'attuale Microsoft Store è piuttosto diverso da quello che fu lanciato con Windows 8, per la conseguente soddisfazione degli utenti. Infine, sempre recentemente, la società ha implementato l'icona Novità, appena sopra l'icona Raccolta. In questa sezione è possibile informarsi sulle nuove funzionalità aggiunte allo store.