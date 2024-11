Le app che tutti dovrebbero avere su Windows: i vincitori dei Microsoft Store Awards 2024

Microsoft da sempre ha il suo store sul quale ospita tutte le app ufficialmente compatibili con i dispositivi Windows, esattamente come il Play Store per Android. E avvicinandoci alla fine dell'anno anche Windows Store tira le somme e annuncia i vincitori dei Microsoft Store Awards 2024. Si tratta sostanzialmente di tutte le app che sono state premiate per la loro popolarità e cura nell'ambito dell'ambiente Windows. Ci sono tanti vincitori, visto che ne è stato nominato almeno uno per categoria.

Le app che hanno vinto i Microsoft Store Awards 2024

Andiamo quindi a vedere tutte le app che sono state premiate nell'ambito dei Microsoft Store Awards 2024, suddivise per categoria: Intelligenza artificiale Non poteva mancare la categoria dedicata alle app AI. In questo ambito è djay Pro a essere premiata. Si tratta di un'app dedicata a chi personalizza e crea musica, la quale ha come punto forte l'integrazione della tecnologia NeuralMix, ottimizzata specialmente per dispositivi dotati di Snapdragon X Elite NPU. Lifestyle Diarium Journal & Diary è un'app che ha tra i punti forti l'interfaccia grafica, come potete vedere dalle immagini in basso. Si tratta di uno strumento per creare e aggiornare i propri diari personali. L'app offre la sincronizzazione con il cloud, template di sviluppo dei diari e protezione degli stessi con password.

Finance Nella categoria dedicata alla gestione delle finanze personali troviamo TradingView. Si tratta di un'app che permette di monitorare i propri portafogli, analizzare i mercati e prendere decisioni di trading informate. Business In questa categoria troviamo un'app che abbiamo conosciuto già molto bene. Parliamo di Gamma, un tool AI molto interessante che permette di creare contenuti anche in collaborazione con altri utenti.

Istruzione In questa categoria è Typing Land l'app a essere premiata. Si tratta di una soluzione perfetta per l'apprendimento digitale. I corsi di apprendimento che include sono destinati agli utenti di tutte le età, a partire dai più piccoli. Produttività Anche in questa categoria troviamo una vecchia conoscenza, la quale non ha bisogno di troppe presentazioni. Parliamo di Todoist, l'app che permette di organizzare flussi di lavoro in ogni ambito tramite liste di attività da completare. Si tratta di una delle soluzioni più personalizzabili nel suo genere. Musica Apple Music si aggiudica il premio nella categoria musicale. L'app di Apple che permette di accedere alla sua piattaforma di streaming musicale presenta un'interfaccia molto curata e integra tutte le funzionalità più interessanti, come la qualità audio lossless. Salute e benessere Se tenete particolarmente alla vostra salute e al benessere digitale, allora dovreste dare un'occhiata all'app F.lux, la quale è stata premiata nella relativa categoria da Microsoft. Si tratta di una soluzione dedicata all'applicazione dei filtri luce blu, in base all'orario del giorno.

Medicina In questo ambito è Complete Anatomy 2024 ad aggiudicarsi il premio per quest'anno. Si tratta di un manuale di anatomia completo, il quale si rivela di particolare utilità e interesse anche per i professionisti.

Sviluppatori Chi è alla ricerca di una soluzione gradevole graficamente e funzionale per il prompt testuale del Terminale e altre shell allora potrebbe dare un'occhiata a Oh My Posh. Social Tra le tantissime app dedicate ai social che troviamo su Microsoft Store, Pinterest si rivela quella più apprezzata dagli utenti. Creatività In questa categoria ad aggiudicarsi il premio è Adobe Express. La soluzione di Adobe sviluppata specificatamente per dispositivi Windows si è rivelata la più apprezzata dagli utenti del Microsoft Store. Gioco Nella categoria dei giochi Asphalt Legends Unite è quello che si aggiudica l'apprezzamento finale da parte degli utenti Windows. Il gioco fa parte della nota serie Asphalt ed è pienamente integrato con tutti i servizi cross-device di Xbox.

