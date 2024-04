Sarà più semplice installare app da Microsoft Store su web

In precedenza, per installare un'app dal Microsoft Store su web era necessario trovare l'app, selezionare il pulsante Installa, accordare il permesso ad aprire il Microsoft Store a livello di sistema (non sul web, ma l'app dello Store per Windows), e nuovamente scegliere il pulsante Installa dall'app Microsoft Store.

Per fortuna, il nuovo processo di installazione prevede la possibilità di scaricare subito l'eseguibile di installazione quando si clicca per la prima volta sul pulsante Installa dal Microsoft Store su web.

Dopo averlo scaricato in locale, sarà possibile aprirlo per avviare il processo di installazione.

Questa nuova procedura, oltre a essere più rapida e semplice, permette l'installazione delle app indipendentemente dalla presenza o meno dell'app Microsoft Store su Windows. Inoltre, è anche possibile installare parallelamente più app, visto che si tratta di scaricare semplicemente degli eseguibili e aprirli.

Rudy Huyn, Principal Architect di Microsoft, ha commentato questa novità, evidenziando come questo nuovo processo di installazione ha già portato un 12% in più di installazioni delle app, e un 54% in più di app aperte dopo la loro installazione.