Microsoft Store su Windows 11 è molto più veloce grazie all'ultimo update

Se vi siete accorti di una maggiore velocità del Microsoft Store su Windows 11 sappiate che non si tratta soltanto di una sensazione. In particolare, un ingegnere del team Windows di Microsoft Store, su X (ex Twitter), ha evidenziato che l'aggiornamento alla versione 22309 per Microsoft Store migliora l'esperienza di lancio, diminuendo i tempi di avvio da 7 secondi a soli due secondi. A riguardo, ha anche allegato un'animazione che dimostra questa maggiore performance.