Ufficiale il supporto alle passkey per gli account consumer di Microsoft

Microsoft ha ufficializzato il supporto alle passkey per gli account consumer. Gli utenti, così, potranno accedere tramite il volto, l'impronta digitale o il PIN del dispositivo su varie piattaforme.

Ad annunciare la svolta ci ha pensato direttamente il vicepresidente aziendale di sicurezza, conformità e identità di Microsoft, Vasu Jakkal: "Oggi puoi utilizzare una passkey per accedere alle app e ai siti web Microsoft, tra cui Microsoft 365 e Copilot su browser desktop e mobili. Il supporto per l'accesso alle versioni mobili delle applicazioni Microsoft utilizzando la tua passkey seguirà nelle prossime settimane".

Il supporto alle passkey rappresentano il nuovo sforzo di Microsoft affinché gli utenti possano liberarsi dalle password. In tal senso, nel 2015, con Windows 10, Microsoft introdusse l'autenticazione con Windows Hello, consentendo dunque l'accesso ad un PC tramite il viso, l'impronta digitale oppure via PIN. Successivamente, nel 2018, Microsoft implementò prima il supporto alle chiavi di sicurezza FIDO e poi un'opzione priva di password per gli account Microsoft (nel 2021).