I primi computer basati sull'IA di Microsoft sono anche i più facili da riparare

Microsoft presenta Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 per le aziende, una nuova era per l'IA, ma soprattutto per la riparabilità

Scordatevi le funzioni basate sull'intelligenza artificiale e i proclami di Microsoft sui suoi nuovi Surface in grado di sbloccare un nuovo livello di produttività: la vera notizia risiede nella possibilità di smontarli e cambiare i componenti in maniera finalmente semplice (a proposito, sapete come mettere la pasta termica?). La casa di Redmond ha infatti presentato i nuovi Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 per le aziende, che Microsoft ha definito "i primi PC Surface AI costruiti esclusivamente per le aziende". A parte le novità tecniche, che includono i più recenti processori Intel Core Ultra, il nuovo tasto Copilot di Microsoft e una Neural Processing Unit (NPU) per alimentare le funzioni basate sull'intelligenza artificiale in Windows 11, i nuovi portatili sono molto più riparabili: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Codici QR e viti marchiate: si può cambiare di tutto, dall'SSD ai pulsanti

Partiamo proprio dalla riparabilità, forse l'elemento più interessante dei nuovi portatili di Microsoft. Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 per le aziende presentano codici QR sui componenti interni per facilitare l'accesso alle istruzioni per le riparazioni. Surface Pro 10 presenta poi marcature interne per semplificare l'identificazione delle viti e dei tipi di driver per determinati componenti.

Cosa comporta questo? Secondo Nancie Gaskill, direttore generale del business Surface, queste modifiche rendono Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 i "dispositivi Surface più facilmente riparabili di sempre". Ecco i componenti che si potranno sostituire sui due portatili: Surface Pro 10 Modulo dello schermo SSD Batteria Scheda madre (inclusi processore e RAM) Porta Surface Connect Modulo termico Modulo microfono Porta dell'unità a stato solido Altoparlanti Involucro Telecamera frontale Fotocamera posteriore Pulsanti di accensione e volume Stand

Surface Laptop 6 Modulo display Tastiera SSD Batteria Scheda madre Porta Surface Connect Modulo termico Jack audio Altoparlanti Touchpad Involucro Piedini

Questo risultato è stato ottenuto anche grazie alla collaborazione con iFixit, dopo che il noto sito aveva definito nel 2017 il primo Surface Laptop un "mostro pieno di colla" con un punteggio di riparabilità pari a zero.

I nuovi Surface: caratteristiche tecniche

Vediamo ora le caratteristiche tecniche dei due portatili, che non presentano differenze a livello estetico rispetto ai predecessori, a parte Surface Laptop 6 che include una porta USB-C Thunderbolt 4 aggiuntiva e un'opzione per il lettore di schede SD (solo USA). Entrambi i portatili arriveranno sul mercato il 9 aprile. Purtroppo, nonostante siano pubblicizzati come portatili IA, Microsoft non ha parlato di quali funzionalità specifiche avranno, ma saranno aggiunte a Windows entro la fine dell'anno e questi dispositivi saranno già pronti.

Surface Pro 10 per aziende Caratteristiche tecniche Schermo: 13" IPS, risoluzione 2880 x 1920 (267 PPI), refresh massimo 120 Hz, rapporto 3:2

13" IPS, risoluzione 2880 x 1920 (267 PPI), refresh massimo 120 Hz, rapporto 3:2 CPU :

Intel Core Ultra 5 135U Intel Core Ultra 7 165U

: NPU: Intel AI Boost

Intel AI Boost RAM: 8 / 16 / 32 / 64 GB LPDDR5X

8 / 16 / 32 / 64 GB LPDDR5X SSD: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe Gen4

256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe Gen4 Webcam: fino a 1440p con campo visivo di 114°

fino a 1440p con campo visivo di 114° Porte: 2x USB-C Thunderbolt 4, Surface Connect

2x USB-C Thunderbolt 4, Surface Connect Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, NFC Dimensioni: 287 x 208,6 x 9,3 mm

287 x 208,6 x 9,3 mm Peso: 879 g

879 g Colori: Platinum, Black

Il nuovo Surface Pro 10 per le aziende presenta una scelta tra le opzioni Core Ultra 5 135U e Core Ultra 7 165U, con RAM da 8 GB configurabile fino a 64 GB. Il modello base parte da un SSD Gen4 da 256 GB. Surface Pro 10 includerà due porte USB-C Thunderbolt 4 e la porta Surface Connect di Microsoft per la ricarica. Microsoft promette fino a 19 ore di durata della batteria con questi nuovi chip Intel. Una delle novità più interessanti è la nuova webcam 1440p che grazie alla NPU consente di accedere agli effetti di Windows Studio, ovvero sfocatura dello sfondo e inquadratura automatica durante le videochiamate. Il dispositivo includerà anche un lettore NFC e un'opzione 5G, per la prima volta su un Surface Pro con chip Intel. Infine Microsoft ha migliorato anche la tastiera, con un nuovo set di tasti in grassetto che presentano caratteri più grandi, una retroilluminazione migliorata e il nuovo tasto Copilot per lanciare la sua funzione basata sull'intelligenza artificiale in Windows 11 (nei Paesi in cui Copilot non è disponibile, come in Italia, premendolo richiamerete semplicemente la ricerca di Windows).

Disponibilità e prezzi Surface Pro 10 per le aziende sarà disponibile a partire da 1.429 € dal 9 aprile 2024. Surface Laptop 6 per aziende Caratteristiche tecniche Schermo: 13,5" IPS touch, 2256 x 1502 pixel (201 PPI), antiriflesso, 3:2, Gorilla Glass 5 15" IPS touch, 2496 x 1664 pixel (201 PPI), antiriflesso, 3:2, Gorilla Glass 5

CPU :

Intel Core Ultra 5 135H Intel Core Ultra 7 165H



: NPU: Intel AI Boost

Intel AI Boost RAM: 8 / 16 / 32 / 64 GB LPDDR5X

8 / 16 / 32 / 64 GB LPDDR5X SSD: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe Gen4

256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe Gen4 Webcam: 1080p con campo visivo di 114°

1080p con campo visivo di 114° Porte: 1x USB-C Thunderbolt 4 (2x nel modello da 15"), 1x USB-A 3.1, Jack sudio 3,5 mm, Surface Connect, Lettore schede SD (opzionale, solo USA)

1x USB-C Thunderbolt 4 (2x nel modello da 15"), 1x USB-A 3.1, Jack sudio 3,5 mm, Surface Connect, Lettore schede SD (opzionale, solo USA) Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Dimensioni: 13,5": 308 x 223 x 16,7 mm 15": 340 x 244 x 16,9 mm

Peso: 1,38 kg 1,68 kg

Colori: Platinum, Black per le aziende sarà disponibile a partire dadal 9 aprile 2024.