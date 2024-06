Microsoft annuncia i nuovi Surface Copilot+: il prezzo è OK, ma occhio agli upgrade

Rinvio di Recall o meno, prosegue imperterrito il lancio di PC Copilot+ sul mercato, e dopo le proposte di Samsung, ASUS e Lenovo è ora Microsoft ad annunciare la disponibilità dei suoi notebook Surface Laptop 7 e Surface Pro 11 (a proposito, sapete cosa sia un PC Copilot+?).

Caratteristiche dei PC Copilot+ di Microsoft

Come tutti i PC Copilot+, anche i nuovi Surface sono caratterizzati da specifiche ben definite per fornire agli utenti le prestazioni necessarie per le nuove funzioni IA. A bordo abbiamo i nuovi processori con architettura ARM Snapdragon X, disponibili sia nella variante Plus a 10 core che in quella Elite a 12 core. Entrambi offrono una NPU (Neural Processing Unit) da 40 TOPS e un minimo di 16 GB di RAM. Per quanto riguarda le funzioni AI, gli utenti potranno accedere ai seguenti strumenti: Cocreator, che utilizza l'intelligenza artificiale per generare "opere d'arte" basate su prompt testuali, con possibilità di modificarle in tempo quasi reale e applicare filtri artistici senza limitazioni.

che utilizza l'intelligenza artificiale per generare "opere d'arte" basate su prompt testuali, con possibilità di modificarle in tempo quasi reale e applicare filtri artistici senza limitazioni. Restyle Image , che trasforma radicalmente l'aspetto delle foto con stili predefiniti come Cyberpunk o Pixel art, combinando generazione di immagini e editing fotografico avanzato.

, che trasforma radicalmente l'aspetto delle foto con stili predefiniti come Cyberpunk o Pixel art, combinando generazione di immagini e editing fotografico avanzato. Image Creator , che genera rapidamente un numero illimitato di immagini personalizzate basate su prompt testuali, con opzioni per esplorare e salvare preferiti per un accesso rapido.

, che genera rapidamente un numero illimitato di immagini personalizzate basate su prompt testuali, con opzioni per esplorare e salvare preferiti per un accesso rapido. Live Captions , che traduce in tempo reale da 44 lingue direttamente in inglese qualsiasi audio, inclusi podcast e videochiamate.

, che traduce in tempo reale da 44 lingue direttamente in inglese qualsiasi audio, inclusi podcast e videochiamate. Windows Studio Effects, che applica effetti visivi e miglioramenti audio/video durante le videochiamate o le registrazioni, tra cui filtri creativi e il teleprompter Eye Contact. Come abbiamo anticipato, la funzione più pubblicizzata da parte di Microsoft, Recall, è stata rinviata a causa dei problemi legati alla privacy che si erano palesati all'indomani dell'annuncio. La funzione consente di ritrovare rapidamente i contenuti precedentemente visualizzati sul PC in quanto salva screenshot a cadenze regolari dello schermo, ne estrae il contenuto e lo fa leggere all'IA. Il problema è che i contenuti salvati non erano crittografati e diversi esperti di sicurezza avevano espresso le loro preoccupazioni.

Microsoft Surface Laptop 7

Caratteristiche Schermo: 13,8 pollici PixelSense Flow 2304 × 1536 pixel, touchscreen, 3:2, fino a 120 Hz, Dolby Vision IQ 15 pollici PixelSense Flow 2496 × 1664 pixel, touchscreen, 3:2, fino a 120 Hz, Dolby Vision IQ

Processore: 13,8 pollici: Snapdragon X Plus (10 Core) / Snapdragon X Elite (12 Core) 15 pollici: Snapdragon X Elite (12 Core)

GPU: Qualcomm Adreno

Qualcomm Adreno NPU: Qualcomm Hexagon con 45 TOPS

Qualcomm Hexagon con 45 TOPS RAM: 16 GB o 32 GB di RAM LPDDR5x

16 GB o 32 GB di RAM LPDDR5x Archiviazione: SSD Gen 4 rimovibile da 256 GB, 512 GB o 1 TB

SSD Gen 4 rimovibile da 256 GB, 512 GB o 1 TB Webcam: Surface Studio Full HD

Surface Studio Full HD Porte: 13,8 pollici: 2x USB-C/USB4, 1x USB-A 3.1, jack cuffie da 3,5 mm, Porta Surface Connect 15 pollici: 2x USB-C/USB4, 1x USB-A 3.1, jack cuffie da 3,5 mm, Porta Surface Connect, Lettore di schede microSDXC

Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Dimensioni: 13,8 pollici: 301 x 220 x 17,5 mm 15 pollici: 329 x 239 x 18,29 mm

Peso: 13,8 pollici: 1,34 kg 15 pollici: 1,66 kg

Batteria : 13,8 pollici: Fino a 20 ore per la riproduzione di video locali, fino a 13 ore di utilizzo attivo nel Web 15 pollici: Fino a 22 ore per la riproduzione di video locali, fino a 15 ore di utilizzo attivo nel Web

: Disponibili nei formati da 13,8 pollici e 15 pollici, i nuovi Surface Laptop 7 sono caratterizzati da schermi touchscreen HDR con cornici ultra sottili. Il modello da 15 pollici è disponibile solo con processore Snapdragon X Elite a 12 core, mentre quello da 13,8 pollici con entrambi i processori. I colori disponibili sono Platino e Nero. Prezzi I Surface Laptop 7 partono da 1.229 euro, per il modello 13,8 pollici, Snapdragon X Plus, 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, e da 1.579 euro per il modello da 15 pollici con Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e 256 di archiviazione (il 15 pollici non è disponibile con Snapdragon X Plus). Attenzione agli upgrade: servono 250 euro per raddoppiare lo spazio di archiviazione, e ben 450 euro per passare dal modello da 15 pollici 16 GB di RAM e 1 TB di memoria al top con 32 GB di RAM e 1 TB di memoria (l'unico che arriva a 32 GB di RAM). Li trovate sul sito Microsoft.

Microsoft Surface Pro 11

Caratteristiche Schermo: 13 pollici LCD PixelSense Flow 2880 × 1920 pixel, touchscreen, 3:2, fino a 120 Hz, Dolby Vision IQ, Corning Gorilla Glass 5 (Snapdragon X Plus) 13 pollici OLED PixelSense Flow 2880 × 1920 pixel, touchscreen, 3:2, fino a 120 Hz, Dolby Vision IQ, Corning Gorilla Glass 5 (Snapdragon X Elite)

Processore: Snapdragon X Plus (10 Core) / Snapdragon X Elite (12 Core)

Snapdragon X Plus (10 Core) / Snapdragon X Elite (12 Core) GPU: Qualcomm Adreno

Qualcomm Adreno NPU: Qualcomm Hexagon con 45 TOPS

Qualcomm Hexagon con 45 TOPS RAM: 16 GB o 32 GB di RAM LPDDR5x

16 GB o 32 GB di RAM LPDDR5x Archiviazione: SSD Gen 4 rimovibile da 256 GB, 512 GB o 1 TB

SSD Gen 4 rimovibile da 256 GB, 512 GB o 1 TB Webcam: Surface Studio Quad HD

Surface Studio Quad HD Porte: 2x USB-C/USB4, Porta per Surface Pro Keyboard, Porta Surface Connect, NanoSIM

2x USB-C/USB4, Porta per Surface Pro Keyboard, Porta Surface Connect, NanoSIM Audio : Altoparlanti stereo da 2 W con Dolby Atmos, Supporto per Bluetooth LE Audio

: Altoparlanti stereo da 2 W con Dolby Atmos, Supporto per Bluetooth LE Audio Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Dimensioni: 287 x 209 x 9,3 mm

287 x 209 x 9,3 mm Peso: 895 g

895 g Batteria: Fino a 14 ore per la riproduzione di video locali, fino a 10 ore di utilizzo attivo nel Web I nuovi Surface Pro 11 presentano schermi OLED con HDR (modello con processore Snapdragon X Elite) o LCD (la versione con Snapdragon X Plus). C'è anche l'opzione per il 5G ma arriverà più avanti. I colori disponibili sono Platino, Nero, Zaffiro (non ancora disponibile) e Duna. Prezzi I Surface Pro 11 partono da 1.229 euro con Snapdragon X Plus, schermo LCD, 16 GB di RAM, 256 GB di archiviazione, e da 1.829 euro con Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM, 512 GB di archiviazione e schermo OLED. Anche in questo caso gli upgrade sono salati e costano 250 euro per raddoppiare lo spazio di archiviazione, e 450 euro per passare dal modello Snapdragon X Elite 16 GB RAM 1 TB all'esclusiva versione con 32 GB di RAM. Dal 26 sarà disponibile il pacchetto Pacchetto Surface Pro Essentials, che permetterà di acquistare il nuovo Surface Pro con una cover abbinata (inclusa la nuova tastiera Surface Pro Flex) con l'abbonamento a Microsoft 365 a un prezzo vantaggioso. Li trovate a questo indirizzo sul sito Microsoft.