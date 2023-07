Microsoft Ultimate Game Sale: tanti giochi in sconto sullo store di Microsoft

Sullo store di Microsoft è ancora in corso l'Ultimate Game Sale, un periodo di sconti su una serie di videogiochi per Xbox e PC. Le offerte saranno disponibili fino al 31 luglio ed'è possibile trovare in offerta anche alcuni tra gli ultimi giochi disponibili per le console di casa Microsoft come: Dead Space, Hogwarts Legacy e STAR WARS Jedi: Survivor.

A seguire una selezione dei videogiochi PC più interessanti tra gli sconti del Microsoft Ultimate Game Sale:

Per l'elenco completo di tutti i titoli in sconto basterà consultare la pagina dello store a questo link.

Vi ricordiamo inoltre che alcuni di questi giochi (e molti altri) sono disponibli tramite il servizio ad abbonamento Xbox Game Pass.