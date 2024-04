Con un banner a schermo intero Microsoft sollecita il passaggio a Windows 11

Microsoft ha incominciato a sollecitare gli utenti di Windows 10 ad aggiornare il proprio PC a Windows 11 visto che il supporto alla precedente versione del sistema operativo sta volgendo al termine (14 ottobre 2025). In particolare, questa strategia, simile a quanto già visto in relazione a Windows 7, consiste nel mostrare annunci a schermo intero sui computer non compatibili con Windows 11.

Tra l'altro, questi annunci non includono la possibilità di disattivarli. Difatti, Microsoft, dopo aver ringraziato gli utenti per la loro fedeltà, mostra direttamente i vantaggi del nuovo sistema operativo e le modalità per effettuare il passaggio ad un apparecchio compatibile. In particolare, sono presenti i pulsanti "scopri di più" e "ricordami più tardi". Dunque, si può ipotizzare che questo prompt possa apparire più di una volta. A riguardo, la società non ha ancora chiarito se consiste in una notifica una tantum oppure se gli utenti coinvolti vedranno regolarmente questi annunci nei prossimi 18 mesi.