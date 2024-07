Il Blocco Note di Windows 11 riceve una funzionalità attesa da anni

Blocco Note: come funziona il controllo ortografico

La funzione di controllo ortografico funzionerà in maniera quasi identica a quanto avviene su Word o su Edge. In pratica, le parole errate verranno evidenziata in rosso così da mostrare l'errore. L'unica differenza è che premendo sulla parola col tasto destro del mouse non si aprirà il sottomenu come su Word: difatti, sarà necessario premere una seconda volta per vedere le opzioni dedicate.

Ovviamente sarà possibile disattivare il controllo ortografico anche in base al tipo di file che si aprirà in Blocco Note. Dunque, se l'utente non vorrà vedere le correzioni in file come .md, .srt, .lrc o .lic, potrà procedere a disattivare l'opzione in questione.