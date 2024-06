Il debutto di Recall, la potente funzionalità IA di Microsoft, è stato rinviato

All'inizio, Microsoft decise di attivarla di default. Successivamente, però, ha rivisto i suoi piani, stabilendo di renderla opzionale (dunque gli utenti avrebbero potuto scegliere se attivarla o meno). Con un occhi attento sulla privacy, la società è intervenuta implementando il filtro di Windows Hello così da tutelare maggiormente l'accesso alla cronologia dei dati.

Tuttavia, dopo ulteriori test, Microsoft ha definitivamente scelto di rinviare a data da destinarsi il lancio di Recall.

Ora, prima del lancio pubblico, toccherà agli utenti di Windows Insider provare la funzionalità, così come evidenziato stesso dall'azienda:

"Stiamo adattando il modello di rilascio per Recall per sfruttare l'esperienza della comunità di Windows Insider per garantire che l'esperienza soddisfi i nostri elevati standard di qualità e sicurezza. Questa decisione è radicata nel nostro impegno a fornire un'esperienza affidabile, sicura e solida per tutti i clienti e a chiedere ulteriore feedback prima di rendere la funzione disponibile a tutti gli utenti di PC Copilot+".

Infine, sempre Microsoft, ha tenuto a precisare ulteriormente il suo lavoro sulla sicurezza di tutti gli utenti:

"La sicurezza è la nostra massima priorità in Microsoft, in linea con la nostra Secure Future Initiative (SFI). Ciò si riflette in ulteriori protezioni di sicurezza che stiamo fornendo per i contenuti Recall, inclusa la decrittografia "just in time" protetta da Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS). Tutte le schermate registrate saranno decrittografate e accessibili solo quando l'utente si autentica. Lo sviluppo di Copilot+ PC, Recall e Windows continuerà ad essere guidato da SFI".