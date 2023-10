Microsoft festeggia l'anniversario di Windows Insider con due nuovi sfondi

Microsoft , per celebrare il nono anniversario del programma Windows Insider , ha rilasciato due nuovi sfondi ufficiali (sia con tema chiaro che con quello scuro). Inoltre, la società ha annunciato anche diverse modifiche e aggiornamenti che in questi giorni saranno comunicati agli addetti ai lavori, come ad esempio l'aggiornamento del logo Copilot sulla barra delle applicazioni. Ancora, gli utenti riceveranno il badge del 9° anniversario nell'hub dei feedback.

A riguardo, Microsoft ha spiegato che "Questo sfondo offre una visione interna delle nostre versioni di realizzazione e design con aspirazioni diverse. Simboleggia il viaggio che i Windows Insider stanno portando avanti con noi, aiutandoci a costruire il prodotto. Sono i vostri preziosi contributi e feedback che hanno dato impulso ai nostri progressi, dimostrando la straordinaria sinergia tra il nostro team e gli addetti ai lavori. Ogni linea e dettaglio in questa immagine riflette la partnership stimolante che ha trasformato i concetti in una realtà raffinata ed eccezionale".

Infine, per chi non lo sapesse ancora, Windows Insider è un programma di test gratuito che consente agli utenti di provare in anteprima le versioni di Windows prima che vengano rilasciate ufficialmente. Fu lanciato nel 2014 e ha lo scopo di segnalare bug e problemi e quindi dare un forte impulso allo sviluppo di Windows. In questo modo, gli utenti ottengono build quasi settimanali di Windows.