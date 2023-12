Microsoft dice addio a Windows Mixed Reality: la funzione verrà rimossa dal sistema operativo

Decisione improvvisa di Microsoft. In particolare, l'azienda ha deciso di chiudere ufficialmente il supporto per Windows Mixed Reality, ovvero il sistema di realtà mista che avrebbe dovuto concretizzare l'idea del colosso di Redmond sulla realtà virtuale e aumentata. Questo sistema, infatti, rientra nella lista delle funzioni che verranno rimosse dai futuri aggiornamenti di Windows: supporto terminato, quindi, così come avevano previsto alcune indiscrezioni del passato. Contestualmente, occorrerà dire addio anche all'app Mixed Reality Portal e Windows Mixed Reality per SteamVR.

Per chi non lo conoscesse, Windows Mixed Reality funzionava come portale per giochi, app e tanto altro all'interno di un ambiente virtuale. Il dispositivo protagonista di tutto ciò era Microsoft HoloLens, anche se il supporto era garantito anche da altre società, come ad esempio Asus, HP e Lenovo. In tal senso, Microsoft starebbe riducendo gli investimenti nel settore VR e AR, nonostante HoloLens 2 sia ancora ufficialmente supportato.