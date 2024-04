Microsoft è sicura: i nuovi PC Windows on ARM sono meglio dei Mac

Microsoft rompe gli indugi sui suoi PC con chip ARM e, almeno nei documenti interni, non si nasconde più. Secondo quanto trapelato infatti, la casa di Redmond considera i propri Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 , che sono attesi per il mese prossimo, in grado di competere con i MacBook Air con chip M3 di Apple ( avete visto la nostra recensione ?).

La chiave è l'emulazione di app x64

Ricordiamo che a ottobre 2023 Qualcomm aveva presentato i nuovi chip ARM Snapdragon X Elite, in grado, almeno nelle intenzioni, di competere con i chip serie M di Apple.

I primi benchmark sono sembrati molto promettenti, ma c'è un aspetto che interessa soprattutto gli utenti: l'emulazione. Apple ha infatti fatto un gran lavoro a convincere gli sviluppatori ad adattare le app alla nuova architettura, ma gli utenti non vogliono aspettare.

Vogliono accendere il computer e usare le app di sempre (e possibilmente anche i giochi) senza problemi.

E in questo sembra che le nuove CPU non siano solo in grado di offrire prestazioni native eccellenti, in linea con quelle dei dispositivi di Apple, ma anche per quanto riguarda quelle emulate.

Già il mese scorso Qualcomm aveva dato un assaggio della bontà della sua soluzione facendo provare i suoi computer demo ad alcuni influencer, ma ora sembra che Microsoft sia perfettamente d'accordo con il produttore di chip.

Anzi, nei documenti interni visionati da The Verge, i dirigenti dell'azienda si dichiarano fiduciosi che i suoi nuovi Surface siano anche meglio dei MacBook Air con chip M3 in diverse aree chiave, tra cui l'emulazione di app x64.