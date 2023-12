Ecco il regalo di Natale di Microsoft: Xbox Series X ora ha un prezzo più basso

Anche in Italia Microsoft ha deciso di lanciare una promozione speciale su Xbox Series X. In vista delle ormai prossime festività natalizie, l'azienda ha abbassato il prezzo della console in modo tale da attirare nuovi potenziali utenti (questa iniziativa è stata lanciata negli scorsi giorni anche negli Stati Uniti).

In particolare, il nuovo prezzo ufficiale di Xbox Series X è di 409,99 euro (invece di 549,99 euro): difatti, tramite lo store ufficiale di Microsoft basterà questa cifra per aggiudicarsi la console. In tal senso, è possibile ipotizzare che anche i vari rivenditori punteranno più o meno ad offrire la console ad un prezzo simile se non totalmente uguale. Dunque, dopo le offerte lanciate in occasione del Black Friday, Microsoft ha puntato forte direttamente sulla sua console. Tra l'altro, anche Xbox Series S è proposta ad un prezzo speciale: per acquistarla basteranno 249 euro (sempre tramite il sito di Microsoft).