Altro passo in avanti di Midjourney nel fotorealismo IA: l'ultimo update introduce il controllo dello zoom

Nuovo aggiornamento per Midjourney, il servizio che consente di generare immagini IA che puntano al fotorealismo. Lo strumento, infatti, arriva alla versione 5.2, che introduce il controllo dello zoom. L'ultima versione del servizio IA, infatti, sta sorprendendo tanti utenti grazie a questa implementazione che avvicina Midjourney ad una fotocamera. Leggi anche: come usare NightCafe.

Entrando nel vivo della notizia, la versione 5.2 introduce una funzione di zoom out che costruisce una scena più ampia intorno al soggetto dell'immagine. Il risultato finale è davvero ottimo, tuttavia, a differenza di DALL-E e della funzione Generative Fill di Photoshop , non è ancora possibile selezionare un'immagine personalizzata da espandere. Al momento, infatti, lo zoom out funziona esclusivamente su immagini generate all'interno di Midjourney. Dunque, non sarà possibile scegliere immagini esterne da ampliare. I livelli di zoom attualmente disponibili sono 1,5x e 2x, ma si può scegliere anche un valore personalizzato tra 1 e 2.