Un dispositivo targato Midjourney? L'annuncio dell'azienda, cosa si sa e cosa c'entra il Palantír

L'annuncio, che non coglie di sorpresa chi segue da vicino le vicissitudini dell'azienda famosa per il suo modello per la generazione di immagini , viene direttamente dall'account ufficiale della società su X. Andiamo a scoprire quali potrebbero essere le implicazioni, e cosa c'entra il Palantír.

L'annuncio di Midjourney

We're officially getting into hardware. If you're interested in joining the new team in San Francisco please email us at hardware@midjourney.com

In risposta alle domande degli utenti, l'azienda ha specificato che non sarà un ciondolo , quindi non sarà qualcosa come AI Pin , e ha dichiarato che non stanno annunciando niente di specifico, ma si stanno valutando diverse idee , e che ci sono "sicuramente opportunità per più fattori di forma".

Ma che tipo di hardware? Immaginiamo un dispositivo, di cui però non possiamo immaginare le caratteristiche e le funzioni. Cominciamo da quello che NON sarà .

Cosa aspettarci? L'unica ipotesi sul tavolo è il Palantír

La discrezione è assoluta, e non ci restano altro che le ipotesi, ma forse qualche appiglio ce lo possono dare i movimenti di Midjourney nell'ultimo anno.

Facciamo un salto indietro a dicembre 2023: Midjourney assume Ahmad Abbas come capo dell'hardware. Abbas è una figura nota dell'ambiente, in quanto ha lavorato in Leap Motion (l'azienda fondata da David Holz prima di Midjourney, che produceva periferiche di tracciamento del movimento), per poi contribuire in prima linea e per cinque anni allo sviluppo di Vision Pro di Apple.

Successivamente, è passato, sempre in Apple, al ruolo di responsabile dell'ingegneria hardware, e poi ha anche trascorso circa nove mesi alla startup di chip cerebrali di Elon Musk, Neuralink.

Una figura di spessore, quindi, che ha lavorato su diversi tipi di dispositivi. E, vista la recente diffusione di dispositivi IA come il già citato AI Pin o Rabbit R1 e la riflessione sul fatto che c'è spazio per nuovi fattori di forma, potremmo attenderci un prodotto che ora non esiste.

Un indizio, per quanto da non prendere seriamente, può venire da David Holz stesso. A gennaio 2024 un utente pubblicò un post in cui scherzava sul fatto che qualcuno avrebbe dovuto creare un dispositivo con un fattore di forma sferico ispirato alle sfere dei maghi delle storie fantasy, come il Palantír di Saruman ne Il Signore degli Anelli.