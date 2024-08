Come usare Midjourney da web: la novità finalmente per tutti

Da un paio d'anni ormai l'intelligenza artificiale è sulla cresta dell'onda, con tutti i vari servizi di generazione di testi e immagini che sono arrivati alla portata di tutti. Arrivano novità proprio in questo contesto, con Midjourney che lancia la sua interfaccia web per tutti .

Midjourney web è più semplice e intuitivo: come accedervi

Questa che abbiamo appena menzionato è una novità importante. Finora infatti Midjourney è stato accessibile solo tramite il canale Discord dell'azienda che gestisce il servizio.

Il suo funzionamento è stato sempre impeccabile, con i comprensibili limiti e tempi tecnici relativi alla generazione delle immagini che caratterizza l'esperienza utente di coloro che usano il servizio gratuitamente. Il canale Discord però non era il massimo dell'accessibilità, e della semplicità d'uso.

E allora vi farà piacere sapere che da oggi sarà possibile usare Midjourney anche dal web.

L'interfaccia web è ovviamente molto più semplice e intuitiva da usare, come potete vedere anche dagli screenshot che trovate nella galleria in basso.

L'interfaccia web di Midjourney è raggiungibile a questo indirizzo. Per accedervi sarà necessario effettuare il login tramite il proprio account, oppure iscriversi al servizio tramite un indirizzo email valido.

Dopo aver effettuato l'accesso si vedrà la pagina iniziale di Midjourney. Troviamo una serie di esempi di immagini generate dall'intelligenza artificiale, dai quali magari è possibile prendere ispirazione. Se invece avete bene in mente cosa volete generare, potete usare il prompt per inserire il testo di input per la generazione.

Il prompt include, sulla destra, anche un'opzione per personalizzare i parametri associati alla generazione delle immagini richieste. Oltre a questo, sulla sinistra troviamo un menù laterale che permette di accedere alla propria cronologia, organizzare le proprie generazioni, accedere al canale Discord di Midjourney e accedere alle chat.

Inoltre, l'interfaccia web supporta sia il tema scuro che quello chiaro.

Per usare Midjourney dal web è importante tenere in considerazione che tutti coloro che non sono abbonati al servizio, ma che sono nuovi iscritti, avranno a disposizione 25 generazioni di immagini gratis. Una volta esaurite, sarà necessario abbonarsi a uno dei profili di Midjourney per continuare a usare il servizio.