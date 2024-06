Svelato il miglior provider di servizi a banda larga fissa in Italia

Il report nei dettagli

Il ritardo dell’Italia rispetto all’Europa

Altri report nazionali curati da MedUx (che saranno disponibili prossimamente) hanno evidenziato che l'Italia, come esperienza complessiva, appare indietro agli altri Paesi europei.

Nello specifico, in media, la velocità effettiva di downlink nel nostro Paese è conforme solo al 64,9% rispetto a quella pubblicizzata. Il Paese più vicino come prestazioni raggiunge un tasso di conformità dell'81,3%, che rappresenta già uno standard più elevato. In tal senso, saranno importanti gli investimenti in fibra ottica per fornire una Quality of Experience (QoE) ottimizzata per competere efficacemente sul mercato.