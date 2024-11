Le app e i giochi da installare su Android nel 2024 (e anche qualche bel ebook)

Siamo già entrati in quel periodo dell'anno fatto di bilanci e classifiche che ripercorrono quanto è successo nel corso degli ultimi 365 giorni.

Abbiamo infatti già visto le app che tutti dovrebbero avere su Windows e oggi guardiamo quelle che invece dovremmo installare su Android, almeno secondo Google.

Sono infatti usciti i Google Play's Best of 2024 awards, ovvero dei "riconoscimenti" per app e giochi che si sono particolarmente distinti quest'anno, in varie categorie.