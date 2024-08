I 5 migliori set LEGO disponibili dal 1° agosto: supercar Technic, floreali, omaggi a film storici e Star Wars

A partire dal 1° agosto lo store LEGO (e non solo) si popola di tanti nuovi set delle linee più disparate. Fra tutte le novità, che trovate raccolte in questa pagina, abbiamo selezionato le 5 migliori da non lasciarsi sfuggire. In fondo all'articolo trovate anche un piccolo bonus, ovvero altri due set lanciati sempre a partire dal 1° agosto che potrebbero fare gola ai fan di Star Wars o delle vetture storiche. Ce n'è comunque per tutti i gusti: modelli cinematografici, Technic giganti, floreali e non solo.