Le migliori novità LEGO di agosto: il set Technic più grande di sempre e quelli per gli amanti del Giappone

LEGO non va in ferie! Il mese di agosto ha visto arrivare un sacco di nuovi set sul LEGO Store online, qualcosa come 50 nuovi modelli per tutte le tasche e per tutti i gusti. Trovate tutte le novità in questo nostro articolo. In questo articolo abbiamo invece selezionato i migliori, quelli che a nostro avviso dovrebbero davvero meritare la vostra attenzione. Bando alle ciance dunque: ecco la nostra selezione dei migliori LEGO di agosto 2023!

INDICE

La nuova aggiunta nel garage delle vetture Icons da collezione: la mitica Corvette del 1961! Il modello riproduce la Corvette cabriolet dell'epoca, e permette al costruttore di decidere se implementare il tetto hard-top o di lasciarla in modalità senza tetto. Come di consueto ci sono un sacco di dettagli e di componenti interattive che caratterizzano il set: lo sterzo a tiranti funzionante, il cofano apribile che rivela un vano motore dettagliato (comprensivo di ventola del radiatore funzionante) e interni con pedali del freno, della frizione e dell'acceleratore, cambio, radio e specchietto retrovisore. Il prezzo è pari a 149,99€, e gli utenti VIP con l'acquisto si portano a casa anche 1.125 punti. Ecco il box per l'acquisto e una serie di immagini che ritraggono la nuova LEGO Corvette!

Gli amanti dei castelli e dei LEGO hanno il loro bel da farsi in queste ultime settimane. Di recente è uscita la nuova versione del castello Disney e come se non bastasse a settembre arriva una nuova versione diorama di quello di Hogwarts. Nel frattempo, in pieno agosto, arriva anche un nuovo Architecture che farà la gioia dei collezionisti: il bellissimo Castello di Himeji. Conosciuto anche con il nome di Airone Bianco, è stato inserito nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. In realtà il castello sarebbe circondato da un parco enorme, ma il set si focalizza solo sul livello superiore, comunque comprensivo di giardino e 4 alberi di ciliegio. Una volta assemblato misura 19 centimetri di altezza, 32 di larghezza e 27 di profondità, e vi serviranno 2.125 mattoncini per costruirlo. Il prezzo è pari a 159,99€, e gli utenti VIP con l'acquisto si portano a casa anche 1.200 punti. Ecco box per l'acquisto e immagini del set!

Agosto accoglie anche i nuovissimi set della linea DREAMZzz, sviluppati a fianco della serie animata già in onda sui principali servizi di streaming. Sono ben 10 i LEGO DREAMZzz che hanno fatto il loro debutto sullo store, ma ce n'è uno che secondo noi merita davvero la vostra attenzione. Tecnicamente DREAMZzz sarebbe una linea dedicata ai più piccoli, ma la Nave-squalo Nightmare è meravigliosa anche per i più grandi. Il modello composto da quasi 1400 mattoncini riproduce... beh sì, una nave squalo! Anzi, in realtà le istruzioni a bivio permettono anche di assemblare un veicolo su ruote altrettanto incredibile. Nulla vieta poi di lasciarsi trascinare dall'immaginazione e personalizzarlo a piacere! LEGO Nave-squalo Nightmare viene a costarvi 139,99€, e gli utenti LEGO VIP riceveranno anche 1050 punti con l'acquisto.

L'investimento è grande, ma in cambio avrete per le mani il set LEGO Technic più grande di sempre. Stiamo parlando del set LEGO Technic Liebherr LR 13000 Crawler Crane #42146, disponibile da agosto sullo store. Alta oltre 1 metro e lunga 1 metro e 10, integra al suo interno 2 smart hub e ben 6 motori, in modo da gestire sia il movimento del cingolato che quello della gru. Pensate che per alimentare il tutto vi serviranno ben 12 pile stilo AA! Potete controllarla poi tramite l'app CONTROL+. I pezzi che la compongono sono tanti ma non tantissimi, 2883 pezzi, ma è comunque una costruzione sfidante pensata per un pubblico 18+. Il prezzo ammonta a 679,99€, e con l'acquisto gli utenti VIP si portano a casa 5.100 punti, equivalenti a quasi 40€ di sconto sul prossimo acquisto.

Il Castello di Himeji non è l'unico set di agosto per gli amanti del Giappone: c'è anche LEGO Il Giardino Tranquillo #10315, dedicato proprio agli amanti dei giardini giapponesi! Occhio però a non chiamarlo giardino Zen, visto che questi ultimi non hanno corsi d'acqua. Il Giardino Tranquillo invece è attraversato da un ruscello, e vanta il classico ponte ad'arco, le carpe koi e i fiori di loto. All'interno del padiglione è riprodotta la tipica cerimonia del tè, comprensiva di tazze già piene di tè matcha! C'è anche margine di personalizzazione: si possono spostare alberi e lanterne in modo da configurare il giardino come più ci aggrada. Il tutto è composto da 1.363 mattoncini LEGO. LEGO Il Giardino Tranquillo è disponibile sul LEGO Store online a 104,99€. Gli utenti VIP con l'acquisto si portano a casa anche 787 punti.

Batmobile e Batwing

Non sono set da collezione, ma li abbiamo inclusi perché, nella loro semplicità ed economicità, sono ottime rappresentazioni dei modelli reali, quindi adatte anche ai collezionisti o a chi vuole mettere su un piccolo diorama di Batman. Stiamo parlando dei set Bat-aereo: Batman vs. The Joker, a cui manca giusta la pistola allunga del Joker, e Batmobile: inseguimento di Batman vs. The Joker. Il primo rappresenta il celebre batwing, ed è ispirato alla pellicola originale di Tim Burton. LEGO stessa lo fa vedere appeso al muro in una delle sue immagini promozionali, giusto come conferma di quanto vi abbiamo detto poco fa. Il set viene a costarvi 37,99€.

Batmobile: inseguimento di Batman vs. The Joker si rifà sempre al film di Tim Burton del 1989, riproducendo la mitica batmobile del lungometraggio e includendo ovviamente le minifigure di Batman e Joker. E non pensate sia piccola! Una volta assemblata misura ben 28 centimetri di lunghezza! Il prezzo? 47,99€! Con meno di 90€ vi portate a casa due fantastici modelli per i fan di Batman.

Le altre novità da non perdere

Date un'occhiata anche a queste novità, sempre sbarcate sul LEGO Store questo agosto: