Le migliori novità LEGO del mese: giganteschi castelli, cottage stregati, enormi gru cingolato

LEGO ha riservato al mese di luglio un trattamento speciale. In questo mese sono stati lanciati 3 grossi set che i collezionisti vorranno probabilmente aggiungere alle loro collezioni, e come se non bastasse sul LEGO Store sono in corso le Giornate VIP. Fino al 15 luglio (compreso) ci sono sconti su vari set (ve ne abbiamo parlato qui), due regali nostalgici e doppi punti VIP su linee selezionate. In questo articolo vediamo alcune delle novità del mese, tra cui anche alcuni set in uscita ad agosto e settembre che però potete già preordinare. Se li preordinate ora potete comunque approfittare dei doppi punti VIP e, soprattutto, dei doppi regali previsti con il superamento della soglia di 220€. Occhio però, avete tempo appunto fino al 15 luglio!

È una delle più grandi novità di luglio e forse anche una delle più belle: la nuova versione del Castello Disney! Il set in questione è composto da 4.837 pezzi e, una volta assemblato, misura ben 80 centimetri di altezza e 59 di larghezza. Davvero fantastico da esporre, simula anche i classici fuochi artificiali che si vedono nella sigla di apertura dei cartoni Disney. Al suo interno troviamo riferimenti a tanti classici Disney: lo specchio magico di Biancaneve e i Sette Nani, il caminetto incantato de La Bella Addormentata, che nasconde l'arcolaio, la tavola de La Bella e la Bestia, o la scopa e il secchio di Fantasia. Include anche 8 minifigure, 4 principesse Disney e le loro controparti. Occhio che con l'acquisto si accumulano 3.000 punti VIP, che possono essere convertiti in 20€ di sconto sul prossimo acquisto sul LEGO Store o in premi speciali presenti nell'area VIP riservata.

Se Hocus Pocus è uno dei film della vostra infanzia allora non dovreste farvi sfuggire questo set. Il modello arriva dalla piattaforma LEGO Ideas, quella che permette ai fan di tutto il mondo di veder realizzate le loro idee migliori. LEGO Disney Hocus Pocus: il cottage delle sorelle Sanderson #21341 riproduce appunto il cottage delle 3 malefiche (e buffe streghe) in ogni possibile dettaglio. Si tratta ovviamente della versione degli anni '90, e non quella del passato. Il cottage è chiuso su tutti e 4 i lati, e può essere aperto per sbirciare gli interni grazie ad alcune cerniere e a una sezione a piano terra che può essere rimossa. Sei le minifigure incluse: le tre streghe (a dir poco perfette), i due fratelli Dennison, Allison Watts e un gatto nero, Thackery Binx. Il modello è composto da ben 2.316 mattoncini e una volta assemblato misura 27 centimetri di altezza, 26 di larghezza e 24 di profondità. Con l'acquisto vi portate a casa anche 1.725 punti VIP.

Appartenente alla linea Icons come il Castello dei Cavalieri del Leone, anche La Fortezza di Eldorado fa parte di quei set storici che LEGO sta "restaurando" e rimettendo in commercio per i fan che se li persero all'epoca. Ve la ricordate l'era dei Pirati LEGO? Con questo modello potete riviverla, assemblando la Fortezza Navale dei gendarmi. Il bello è che si tratta di un set modulare, che può essere costruito e disposto in vari modi, anche per adattarsi meglio al vostro spazio espositivo. È tutto illustrato nelle istruzioni. Oltre alla fortezza ci troveremo ad assemblare un piccolo galeone e una barca a remi per i pirati. Con l'acquisto vi portate a casa anche 1.612 punti VIP. Per raggiungere la soglia dei 220€ utile a portarsi a casa i due regali retro basta aggiungere al carrello un portachiavi LEGO!

Non esce a luglio ma è stata svelata proprio pochi giorni fa, e come se non bastasse è già prenotabile! Ciò significa che acquistandola ora vi porterete comunque a casa i gift validi fino al 15 luglio per i clienti VIP. Non solo: sempre fino al 15 luglio ci sono doppi punti VIP sui set Technic. Ciò significa che acquistando la nuova Gru cingolata Liebherr LR 13000 vi portate a casa la gargantuesca cifra di 10.200 punti VIP. Considerate che 7.500 punti equivalgono a uno sconto di 50€ sul vostro prossimo acquisto. Niente male! Tornando al set, si tratta di un modello gigantesco: 100 centimetri di altezza, ben 110 centimetri di lunghezza e 28 centimetri di larghezza. I mattoncini che lo compongono sono 2.883. Pensate che sul retro si va a comporre un contrappeso di pezzi LEGO da 0,9 kg. Al suo interno integra 2 smart hub e 6 motori. Davvero una bestia! La sua uscita è prevista per i primi giorni di agosto.

I nuovi set Disney in uscita (e uno già uscito)

Oltre al Castello di cui vi abbiamo parlato poco fa, ci sono altri due set Disney già prenotabili da ora che i veri fan della celebre casa cinematografica non dovrebbero davvero lasciarsi sfuggire: la Cinepresa omaggio a Walt Disney e Volo su Londra di Peter Pan e Wendy. Il primo, come suggerisce il nome, è un vero e proprio omaggio a Walt Disney, e riproduce una cinepresa con tanto di pellicola. Al suo fianco c'è un diorama con la minifigure di Walt, di Topolino, Minnie, Dumbo e Bambi. Il secondo è un più modesto diorama dedicato a Peter Pan, che va a riprodurre il primo volo di Wendy sui cieli di Londra. Si vede come se fossero riprodotti dall'alto la casa di Wendy, compreso il cortile dove si trova Nana, il Big Ben, il cielo stellato e persino alcuni mattoncini che si illuminano al buio. Entrambi i set arrivano sul LEGO Store il 1° settembre.