Milan Games Week & Cartoomics: anunciate le date, i padiglioni e gli ospiti sempre più illustri

Gli ospiti finora confermati

Mancano circa 6 mesi all'evento ed è molto probabile che nelle prossime settimane ne verranno annunciati altri. Nel frattempo possiamo però dare una sbirciata a quelli già confermati. Fra questi ci sono Shinji Mikami, il leggendario autore di Resident Evil; Neil Newbon, l'attore inglese noto per aver interpretato Astarion in Baldur's Gate 3, uno dei personaggi più amati (nonostante la sua malvagità) dalla community, e Elijah in Detroit: Become Human; Jason Aaron, sceneggiatore di fama mondiale noto soprattutto per le opere edite da Marvel Comics, fra cui Thor: God of Thunder; Pepe Larraz, artista di punta Marvel, noto per la miniserie House of X e per le saghe del mondo di Star Wars dedicate al Jedi Kanan Jarrus; Takahiro Yoshimatsu, animatore che ha lavorato a opere quali Dragon Ball, Hunter x Hunter, Trigun, Overlord e Slayers; Bartosz Sztybor, Comic Book and Animation Narrative Director in CD Projekt RED, e Simone di Meo, artista torinese a cui è stato affidato il compito di creare la nuova locandina della manifestazione, quella che avete intravisto in copertina.