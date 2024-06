Non avete mai visto un mini PC come questo, ma purtroppo non potrete averlo

Non si sa se quest'ultimo particolare, almeno per quelli posteriori, sia per consentirne l'utilizzo come luci di stato, ma sarebbe logico supporre di sì.

Un dettaglio curioso, e che sicuramente gli utenti apprezzeranno, è che una delle portiere può essere usata per accendere il PC!

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, purtroppo non si sa molto, se non che tutti i componenti sembrano essere nascosti nel bagagliaio. Conosciamo la dotazione di porte, però, che si trovano sotto al paraurti posteriore e comprende una porta HDMI, una porta USB-C e due porte USB-A.