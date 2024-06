Il fascino di un mini PC retro con Windows 95: potete comprarlo subito

Chi è appassionati di mini PC retro sarà contento di vedere il prodotto del quale stiamo per parlare. Le strade di Windows sono infinite, e online troviamo addirittura un mini PC con Windows 95.

Windows 95 è una delle primissime versioni del sistema operativo di Microsoft a essere adottato in maniera massiva da milioni di persone in tutto il mondo. E per chi lo ricorda con piacere, il mini PC Pocket 386 scalderà il cuore.

A partire dal nome di Pocket 386, che richiamo sia il concetto di portabilità che l'aspetto retro del dispositivo, visto che ci ricorda i mitici PC con processori Intel 386, capiamo che si tratta di un dispositivo retro in piena regola.