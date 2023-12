Minix C1 è il geniale accessorio che rende wireless l'HDMI

Minix, nota azienda cinese che realizza accessori e mini PC (spesso) di grande qualità, ha da poco presentato Minix C1, un adattatore wireless da USB-C ad HDMI. Cioè?

Si tratta per la precisione di due accessori: un ricevitore, che ha la forma di un cavo con 2 porte, HDMI e USB-A, e un trasmettitore USB-C. In pratica basta collegare il ricevitore alla porta HDMI di una TV / monitor e alimentarlo (è sufficiente una porta USB-A da 5V/0,5A, praticamente il minimo sindacale), e poi collegare il trasmettitore a uno smartphone / PC che supporti l'uscita video su USB-C in modalità DP-ALT.

Non c'è bisogno di driver, non c'è alcuna configurazione da fare: se il dispositivo di trasmissione è compatibile, nel giro di pochi secondi lo vedrete proiettato sulla TV / monitor col ricevitore collegato, come se utilizzato un cavo tra i due.

La latenza, nelle nostre prove, è risultata nell'ordine degli 0,2 secondi (vedi foto qui sotto): per metterla in termini pratici, se si tratta di vedere un film non ci sono problemi, ma dovessimo fare un fps online di certo andremmo su soluzioni cablate.

L'ambiente ideale è quello dell'ufficio, con presentazioni e videochiamate, ma anche quello domestico, magari per avere uno schermo più grande su cui leggere / studiare, o anche per vedere un film laddove non fosse possibile altrimenti. Pensate ad esempio a una TV appesa al muro, alla quale è scomodo collegare un lungo cavo HDMI: con C1 non avrete problemi nel proiettare Netflix dal portatile o dal telefono, in barba ai limiti sulla condivisione dell'account (ma noi non vi abbiamo detto nulla).

Lo abbiamo provato con PC Windows e iPhone 15 Pro Max, e in tutti i casi la connessione è stata quasi istantanea e priva di problemi. La portata massima dichiarata è di 50 metri: il senso è quello che lo potrete usare anche da una stanza all'altra, ma logicamente più vicini sarete e meglio le cose dovrebbero funzionare.

L'unico limite è la risoluzione, che non va oltre i 1080p, ma del resto meglio così piuttosto che ritrovarsi con un 4K "scattante", e se si tratta di una presentazione, di una videochiamata o anche di un film, non ci sono comunque problemi di qualità anche su una TV da 75'' come quella che abbiamo usato per alcune prove.

Minix C1 è stato appena lanciato e al momento è solo disponibile sullo store ufficiale dell'azienda, ma dovrebbe arrivare a inizio 2024 anche su Amazon Italia. Il prezzo di listino è di 69,90$, decisamente superiore a quello di un normale cavo HDMI, ma stiamo comunque parlando di un prodotto con molta più tecnologia al suo interno e che va a servire esigenze diverse. Come sempre la comodità del "senza filo" in alcuni casi è ben più di una comodità: è quasi una necessità. Però la si paga.