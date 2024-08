Minix è l'adattatore per auto uno e trino: CarPlay, Android Auto, e Android 12 completo!

I due sistemi non sono però esenti da limitazioni, ed è qui che interviene Minix CA480 , un vero e proprio dispositivo, dotato di processore, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria e supporto alle SIM, che consente di utilizzare tutte le app Android dallo schermo del veicolo.

Android Auto e CarPlay sono interfacce popolarissime per utilizzare le funzioni dei nostri telefoni sulle vetture, dotate notoriamente di sistemi di infotainment non particolarmente versatili.

Caratteristiche tecniche

Tra le funzioni a disposizione nell'interfaccia proprietaria , troviamo il controllo touch, il controllo vocale, la possibilità di vedere le app recenti e la lista di applicazioni, oltre alla soprannominata Split mode per usare due app contemporaneamente.

Non solo, ma l'interfaccia proprietaria è dotata di assistente vocale , che rende il controllo del sistema senza mani.

Questa soluzione è dotata di un'interfaccia Android proprietaria basata su Android 12 che permette di utilizzare anche due app insieme con un solo tocco attraverso lo schermo diviso, disponibile con rapporti 5:5, 3:7 o 7:3. In questo modo il multitasking è assicurato e si può migliorare la versatilità dello schermo dell'auto.

Alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 665 , promette prestazioni fluide in ogni contesto, e la compatibilità con oltre 800 modelli di veicoli garantisce la massima tranquillità d'uso. Non solo, ma il supporto alla SIM lo rende assolutamente indipendente dalla connessione del telefono.

è un dispositivo da lasciare in auto che offre 3 sistemi in uno e supportae un sistemapersonalizzato, garantendo la perfettacon i tuoi dispositivi.

Disponibilità e prezzo

Minix CA480 è disponibile sul sito Minix al prezzo di 249,90 dollari, ma al momento non è possibile comprarlo e farlo spedire in Italia. Aggiorneremo l'articolo in caso la sua disponibilità venga estesa.