Minix lancia un nuovo mini PC fanless: equilibrio ed efficienza

Negli ultimi tempi abbiamo seguito con attenzione il settore dei mini PC, visto che si tratta di dispositivi sempre più potenti e indicati per una gamma sempre più ampia di utenti.

In questo contesto vi parliamo dell'ultima novità presentata da Minix, un'azienda che seguiamo con attenzione da tempo perché propone dispositivi particolari e di qualità per l'informatica e non solo. La novità è un mini PC fanless. Si chiama Minix Z100-0dB, andiamo a vedere insieme la sua scheda tecnica.