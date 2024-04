La misteriosa voce di test sui Pixel: la avete anche voi?

Come potete vedere dagli screenshot in basso, questa nuova opzione sarebbe integrata all'interno del menù Sicurezza ed emergenze, che troviamo a sua volta nelle Impostazioni Android su Pixel. Questo menù include tutte le opzioni che riguardano i servizi di sicurezza e SOS che offre Google con Pixel.

Nella parte bassa di questo menù troviamo una voce Test, seguita da un sottotitolo Google, che non è associata ad alcuna funzionalità. Infatti, selezionando tale opzione non accade nulla. Questa opzione si trova immediatamente sopra l'opzione per abilitare l'avviso sui tracker sconosciuti, opzione introdotta recentemente nell'ambito dello sviluppo della rete Find My di Google.

Possiamo aspettarci che questa nuova voce delle impostazioni di sicurezza ed emergenza possa essere connessa a una funzionalità che arriverà nel prossimo futuro, sulla quale però possiamo fare solo supposizioni. Potrebbe trattarsi sempre di qualcosa associato a Find My.

Al momento la novità è stata avvistata da molti utenti statunitensi ma anche sui nostri Pixel. Staremo a vedere e vi aggiorneremo non appena ci saranno novità.