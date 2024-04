La modalità desktop di Android 15 sarà degna del suo nome

La modalità desktop di Android 15

La nuova modalità desktop di Android molto probabilmente debutterà ufficialmente con Android 15, la prossima versione del robottino verde. Rahman è riuscito già a provarla, constatando alcuni miglioramenti sostanziali rispetto a quella che abbiamo visto finora.

Il video che trovate in basso mostra di cosa stiamo parlando: la modalità desktop finalmente supporta la possibilità di ridimensionare e affiancare più app nella stessa schermata. Questo è possibile tramite un'ancora situato nella barra superiore di ogni finestra associata a un'app aperta.

Con lo stesso collegamento sarà anche possibile ridimensionare a piacimento le dimensioni delle singole finestre, così come sarà possibile ancorare le finestre ai lati dell'interfaccia per affiancarle.

Durante gli spostamenti i contenuti delle app vengono nascosti per mostrare la sagoma della finestra che si spostando per avere un'anteprima del nuovo piazzamento.

Insomma, Google sta rendendo la modalità desktop di Android molto simile a quanto siamo abituati su Windows, almeno in termini di gestione delle finestre.

Ottime premesse, ma la strada è ancora lunga

La nuova modalità desktop di Android 15 è ovviamente promettente, ma non può essere la sua forma definitiva. Vi sono ancora diversi gap da riempire per Google prima di poter competere con i suoi rivali in termini di modalità desktop.

Manca infatti il supporto alle scorciatoie da tastiera Windows, manca un launcher ad hoc per l'interfaccia desktop, così come molte app non supportano ancora tale modalità.

Attualmente vi sono competitor che si dimostrano avanti in questo senso: basti pensare alla modalità DeX di Samsung, oppure alla funzionalità Ready For lanciata da Motorola per i suoi smartphone più recenti.