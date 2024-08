La modalità desktop su Android 15 sarà realtà, ma non per tutti i dispositivi

Negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede l'idea di avere la possibilità di usare il proprio dispositivo, che sia uno smartphone o un tablet, in una modalità simile a quella che potremmo trovare su un PC, così da non avere solo un'app per volta aperta davanti a nostri occhi, ma più app divise in finestre con uno stile che richiama Windows 11 . Infatti, sembra che Google stia lavorando duramente per rilasciare una modalità desktop integrata in Android 15 .

Come funziona

Non è certo da poco tempo che Google sta cercando di implementare una modalità desktop all'interno del proprio sistema operativo, tant'è che i primi tentativi risalgono ad Android 10, in cui era in una fase embrionale e molto limitata, doveva essere attivata tramite dei comandi adb, richiedeva il collegamento ad un monitor esterno e, sostanzialmente, doveva essere di aiuto per gli sviluppatori.

Invece adesso la situazione sembra cambiata ed evoluta: infatti, come riportato da AndroidAuthority e mostrato da Mishaal Rahman nel video che vi lasciamo in basso, all'interno di Android 15 sembra essere attiva in maniera predefinita una modalità desktop.

Attivarla è molto semplice: una volta entrati nel multitasking, si fa un tap sul nome dell'applicazione e si apre un menu a tendina, dal quale sarà possibile selezionare la voce "desktop". A quel punto verrà lanciata la modalità desktop con la finestra dell'app in questione e sarà possibile gestirne le dimensioni, muoverla nello schermo e integrarla con altre finestre presenti. L'unico inconveniente presente al momento è che, se si torna alla home, si chiude la modalità desktop e quindi bisogna ripetere il procedimento, ma è pacifico pensare che questo problema sarà risolto.

C'è anche un altro fattore determinante che sancisce il punto di svolta rispetto al passato: non serve un monitor esterno. Difatti, la modalità desktop di Android 15 riprende quanto fatto da Samsung con la sua Samsung Dex presente sui tablet e ne ricalca anche la caratteristica unica: questa modalità sembra essere presente solo sui tablet.

Google al momento possiede nel proprio ventaglio di offerte il Pixel Tablet, che però non è riuscito ad entrare nella nostra selezione di migliori tablet, che vi consigliamo di tenere d'occhio. Non è da escludere che il colosso di Mountain View stia lavorando a un Pixel Tablet 2, che potrebbe essere annunciato insieme alla nuova modalità desktop.

Tutto ciò è comparso all'interno della Beta 4.1 di Android 15, quindi non è ancora ufficiale e non si ha una data per il rilascio globale, però, visto lo stato attuale, non dovrebbe mancare moltissimo.