La modalità desktop arriva nella fascia medio-bassa con Motorola Moto G45

Il Moto G che si sente superiore

Il Motorola Moto G45 è uno smartphone che fa parte della serie numerica numero 4 di Motorola, che era assente da qualche generazione: il dispositivo si propone come un telefono economico dalle buone prestazioni grazie allo Snapdragon 6s Gen 3 a 6 nm di Qualcomm. Ciò che lo aiuta sicuramente è la mancanza di bloatware in un sistema operativo stock.

A mantenere un certo livello di fluidità ci pensa anche lo schermo con refresh rate a 120 Hz, sebbene sia solo HD+. Il display è protetto da un Gorilla Glass 3 di Corning e all'interno trova spazio una fotocamera frontale nel punch-hole centrale. A completare il comparto fotocamere ci pensano le due fotocamere posteriori, la principale da 50 MP e la secondaria da 2 MP per gli scatti macro.

I dati vengono immagazzinati all'interno della memoria interna disponibile nell'unica versione da 128 GB espandibile via MicroSD, coadiuvata da 4 o 8 GB di RAM espandibili via software. La differenza tra i due tagli di RAM non solo condiziona l'esperienza generale del dispositivo, ma sancisce anche la presenza della modalità Ready For di Motorola, la modalità desktop che permette di collegare lo smartphone ad una Smart TV o a un PC e che consente di utilizzare una serie di funzionalità: un'esclusiva della versione da 8/128 GB e che Motorola solitamente riserva a dispositivi di fasce superiori.